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16:37, 14 июня 2024Интернет и СМИ

Звезда КВН пошутил об уехавших из страны коллегах

Комик Мусагалиев заявил, что в России стало меньше юмористов
Азамат Мусагалиев

Азамат Мусагалиев. Кадр: Smol Talk / YouTube

Известный российский юморист Азамат Мусагалиев пошутил над коллегами, уехавшими из России. На эту тему он высказался в подкасте Smol Talk, доступном на YouTube.

Ведущий подкаста, футболист Федор Смолов спросил у звезды КВН, откуда он берет мотивацию для работы в медиапроектах. «Можно ответить шуткой: ну потому что коллег стало меньше в стране», — поиронизировал комик.

Ранее Мусагалиев высказался о КВН. Он заявил, что не смотрит телеигру, потому что ему не нравится происходящее на сцене. По мнению юмориста, лучшим временем в истории телеигры был период, когда в ней участвовал он сам.

До этого юморист рассказал, что в КВН он и его коллеги по команде помогали друг другу бороться со звездной болезнью. Он уточнил, что тогда юмористы создали обязательное правило — фотографироваться со всеми желающими после выступления.

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      Мария Большакова
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