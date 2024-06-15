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10:42, 15 июня 2024Россия

Подозреваемого в ДТП в Благовещенске арестовали

Водителя минивэна, протаранившего пешеходов в Благовещенске, арестовали

Фото: РИА Новости

В Амурской области арестован подозреваемый в аварии с пятью погибшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета в соцсети «ВКонтакте».

«59-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в релизе ведомства.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, вечером 14 июня на въезде в город Благовещенск со стороны села Чигири водитель минивэна в состоянии алкогольного опьянения выехал на тротуар и протаранил пешеходов. Как стало известно, в крови автомобилиста было около двух промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки.

Пятерых человек, в том числе троих детей, медики спасти не смогли. Последствия аварии попали на видео.

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      Виктория Клабукова
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