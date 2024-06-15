Представители русской общины в США рассказали о визитах ФБР

ФБР приходило к представителям русской общины в Нью-Йорке после акции памяти

Сотрудники ФБР приходили к представителям русской общины в Нью-Йорке после того, как изъяли телефон у главы движения «Русская молодежь Америки» Игоря Кочана, об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал сам Кочан, 4 мая в Нью-Йорке он организовал акцию в память о героях Второй мировой войны. Перед мероприятием к нему подошли американские силовики, которые начали задавать вопросы, обвиняя его в организации «политической акции». При этом никакой символики у участников акции не было. Агенты забрали у Кочана телефон «для проведения розыскных мероприятий».

«Дальше ФБР начало приходить не только ко мне. Они стали приходить к представителям нашей русской диаспоры — не только к моим знакомым, но и к людям, которые меня мало знают», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на шествие, посвященное памяти ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн, в Нью-Йорке вышли местные жители.