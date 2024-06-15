Al Mayadeen: формула мира Зеленского в разгар поражения ВСУ невозможна

«Формула мира», предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, невозможна в разгар поражения Вооруженных сил республики (ВСУ), так как предполагает капитуляцию России. Об этом пишет Al Mayadeen.

Предложение Зеленского можно было бы рассматривать, если бы Украина доминировала на поле боя и имела сильную переговорную позицию, чтобы диктовать свои условия. Автор статьи предположил, что правящий режим в Украине либо не способен понять, что происходит вокруг, либо не хочет. «Слепая зависимость от Запада толкает киевские власти жить в состоянии оторванности от реальности», — пишет обозреватель.

Отмечается, что Запад под тяжестью неудачи будет вынужден признать победу России и вступить с ней в переговоры, тем более у Москвы «есть много карт, которые позволяют ей торговаться с Западом».

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что саммит по Украине в Швейцарии — уловка, чтобы пустить дискуссию по ложному следу.