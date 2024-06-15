Интерфакс: ВТБ приостановит выдачу IT-ипотеки ввиду исчерпания лимита

Банк ВТБ временно прекратит выдавать кредиты по льготной программе «Ипотека для IT». Решение объясняется исчерпанием выделенного лимита, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковском секторе.

Сведения подтвердили и в пресс-службе ВТБ. Выдачи IT-ипотеки планируется приостановить с 17 июня. «Мы ожидаем решения правительства по дальнейшему финансированию IT-ипотеки. После принятия соответствующих решений и выделения лимитов мы готовы оперативно возобновить работу по программе», — заявили в банке. В пресс-службе подчеркнули, что отделения продолжат принимать и рассматривать заявки на ипотеку во всех каналах. Договоры, заключенные до 17 июня, не потеряют силы — клиенты смогут оформить сделку на прежних условиях.

По информации источника агентства, совокупный лимит по IT-ипотеке для всех финорганизаций может подойти к концу уже в июле. При этом госпрограмма утверждена до конца 2024 года. С начала ее действия в мае 2022-го ссуду смогли получить почти 16 тысяч клиентов ВТБ. Общий объем сделок превысил 154,5 миллиарда рублей.

Ранее заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал, что в ведомстве обсуждается сворачивание IT-ипотеки. Минфин, как заявил Чебесков, готовит предложения по закрытию всех программ господдержки, за исключением сельхозипотеки.