Политолог Веланис: конференция по Украине является попыткой фашизма взять реванш

Бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис прокомментировал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии и назвал ее попыткой фашизма взять реванш после Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

«Что ожидать от этой конференции, когда в ней участвуют страны и руководители стран, которые разрушают сегодня кладбища советских воинов, павших за их освобождение, за освобождение их народов от фашизма?» — задался вопросом политолог.

По его мнению, это говорит о том, что они намерены взять реванш над Россией, беря в расчет результаты Второй мировой войны. При этом он напомнил, что Москва выступает за переворот трагической страницы истории и хочет добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о длительности соглашения о безопасности, подписанном между США и Украиной на десять лет. По ее словам, документ не имеет никакой силы уже сейчас. Она добавила, что для США любое соглашение имеет значение только до тех пор, пока оно им выгодно.