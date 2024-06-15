Между Бербок и Шольцем возник спор из-за России

ZDF: между Бербок и Шольцем возник спор из-за санкций против России

Между главой МИД Германии Анналеной Бербок и канцлером страны Олафом Шольцем возник спор из-за санкций против России. Об этом сообщает ZDF.

Отмечается, что возглавляемое Бербок ведомство активно работает над новыми санкциями против России, тогда как Шольц не поддерживает ужесточение ограничений против Москвы. Глава МИД ФРГ считает, что сложившаяся ситуация вредит имиджу, и уверена, что разногласия между сторонами будут преодолены.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Европейский союз не смог согласовать 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии. Вопрос был снят с повестки в последний момент.