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14:11, 15 июня 2024Бывший СССР

Минэнерго Украины сообщило о сбое в движении поездов

Минэнерго Украины: произошел сбой в движении поездов на востоке страны

Фото: РИА Новости

В движении поездов на востоке Украины произошел сбой. Об этом со ссылкой на Минэнерго страны сообщает РИА Новости.

Сбой в движении железнодорожного транспорта произошел из-за повреждения одной из высоковольтных подстанций региона. В настоящее время удалось подключить к энергосети часть потребителей, службы продолжают работать над устранением возникших неполадок.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в интервью Reuters, что страна лишилась 50 процентов электрогенерирующих мощностей. По его оценке, оставшейся электрогенерации не хватит, чтобы пережить зиму. Он также отметил, что Украине не хватает импорта электроэнергии из других стран, чтобы покрыть дефицит.

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      Иван Потапов
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