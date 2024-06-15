Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:10, 15 июня 2024Мир

Назван конечный бенефициар санкций против России

Посольство РФ в Лондоне назвало США конечным бенефициаром санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash

Посольство России в Лондоне прокомментировало новый пакет антироссийских санкций со стороны Великобритании. Заявление дипмиссии приводит РИА Новости.

Дипломаты назвали США конечным бенефициаром санкций против России, поскольку британцы обслуживают интересы Вашингтона.

«По иронии, конечным бенефициаром этой политики, даже если бы у нее были шансы на результат, стали бы не Великобритания, а США с их более развитой финансовой инфраструктурой и экспортным потенциалом в сфере СПГ», — отмечается в комментарии.

При этом сами британцы так и не получили от них взамен ничего существенного, «включая заветное соглашение о свободной торговле».

13 июня Лондон присоединился к введенным США санкциям против Московской биржи и СБП биржи. В общей сложности британский санкционный список расширили более чем на 40 пунктов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Негосударственные пенсионные фонды обяжут выявлять конфликты интересов. Какие требования выдвинул Центробанк?

      В российском регионе уничтожили три украинских беспилотника

      В Госдуме сравнили саммит по Украине в Швейцарии с «голой вечеринкой»

      Раскрыта цель новых санкций Британии против России

      В доме с обрушившимся подъездом в Шебекино проведут экспертизу

      В Германии заявили о нехватке танков для защиты ФРГ

      Идею вложиться в юань на фоне прекращения торгов с долларом и евро оценили

      Пленный рассказал о воюющих на стороне ВСУ штурмовиках из США и Польши

      Назван конечный бенефициар санкций против России

      На Украине объяснили отсутствие Байдена на саммите в Швейцарии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше