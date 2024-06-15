Назван конечный бенефициар санкций против России

Посольство РФ в Лондоне назвало США конечным бенефициаром санкций против России

Посольство России в Лондоне прокомментировало новый пакет антироссийских санкций со стороны Великобритании. Заявление дипмиссии приводит РИА Новости.

Дипломаты назвали США конечным бенефициаром санкций против России, поскольку британцы обслуживают интересы Вашингтона.

«По иронии, конечным бенефициаром этой политики, даже если бы у нее были шансы на результат, стали бы не Великобритания, а США с их более развитой финансовой инфраструктурой и экспортным потенциалом в сфере СПГ», — отмечается в комментарии.

При этом сами британцы так и не получили от них взамен ничего существенного, «включая заветное соглашение о свободной торговле».

13 июня Лондон присоединился к введенным США санкциям против Московской биржи и СБП биржи. В общей сложности британский санкционный список расширили более чем на 40 пунктов.