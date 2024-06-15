Forbes: ВСУ держат истребители на уязвимом аэродроме Долгинцево

Вооруженные силы Украины (ВСУ) держат истребители на одном из самых уязвимых аэродромов. Его назвал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

Речь идет об авиабазе Долгинцево, которая находится неподалеку от Кривого Рога. «Как украинские военно-воздушные силы могут оправдать то, что явно пригодный для полетов Су-25 был поражен "Ланцетом". (…) На видео (…) видно, как один из "Ланцетов" устремляется к припаркованному Су-25 и разносит его на куски», — пишет обозреватель. По его словам, нет оснований считать Су-25 приманкой.

