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10:13, 15 июня 2024Интернет и СМИ

Названа одна из самых уязвимых украинских авиабаз

Forbes: ВСУ держат истребители на уязвимом аэродроме Долгинцево

Фото: Vadim Ghirda / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) держат истребители на одном из самых уязвимых аэродромов. Его назвал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

Речь идет об авиабазе Долгинцево, которая находится неподалеку от Кривого Рога. «Как украинские военно-воздушные силы могут оправдать то, что явно пригодный для полетов Су-25 был поражен "Ланцетом". (…) На видео (…) видно, как один из "Ланцетов" устремляется к припаркованному Су-25 и разносит его на куски», — пишет обозреватель. По его словам, нет оснований считать Су-25 приманкой.

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      Кристина Есикова
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