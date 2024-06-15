Президент Швейцарии прокомментировала идею о переговорах по Украине без России

Президент Швейцарии Амхерд: переговоры по Украине без России немыслимы

Президент Швейцарии Виола Амхерд прокомментировала идею о переговорах по Украине без участия России. Она указала, что в урегулировании конфликта должны участвовать обе стороны, передает РИА Новости.

«Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без России немыслим», — объяснила Амхерд, добавив, что на саммите в Бюргенштоке не будет «окончательного взаимопонимания», а его достижение является вопросом предстоящих встреч.

Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани назвал саммит по Украине в Швейцарии без участия России фарсом и упущенной возможностью достичь мира. Конференция, на которой не присутствуют все стороны, является всего лишь пиар-акцией, заявил он.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что замораживание украинского конфликта не станет решением проблемы. Выступая на конференции в Швейцарии, она заявила о необходимости справедливого мира на Украине.