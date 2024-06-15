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06:51, 15 июня 2024Мир

Раскрыта цель новых санкций Британии против России

Посольство РФ: Лондон создает себе конкурентные преимущества санкциями против РФ

Фото: Unsplash

В посольстве России в Лондоне прокомментировали новый пакет антироссийских санкций со стороны Великобритании. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

Дипломаты раскрыли цель новых санкций Британии против России и объяснили, что с помощью ограничений Лондон создает себе конкурентные преимущества.

«Ценой искажения нормальных международных торгово-экономических отношений (в Лондоне) пытаются подобными дискриминационными мерами создать для себя временные конкурентные преимущества», — отметили они.

13 июня Лондон присоединился к введенным США санкциям против Московской биржи и СБП биржи. В общей сложности британский санкционный список расширили более чем на 40 пунктов.

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      Марина Совина
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