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11:18, 15 июня 2024Бывший СССР

Раскрыты подробности о застрелившем двух блогерш украинце

«20 минут»: украинец, застреливший высмеивавших россиян блогерш, воевал два года

Фото: DmyTo / Shutterstock / Fotodom

Мужчина, застреливший в Виннице двух высмеивавших россиян блогерш, воевал в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении двух лет. Подробности раскрыло издание «20 минут».

«О Михаиле известно, что ему было 23 года и он был родом из Песчанки в Винницкой области. Воевал на фронте два года», — утверждается в публикации.

По данным издания, злоумышленник близко к сердцу воспринимал критику, а также проявлял ревность по отношению к своей восемнадцатилетней жене Наталье. Кроме того, военнослужащий часто проявлял гнев после того, как потерял друга в ходе боевых действий.

Отмечается, что преступление было совершено Михаилом в тот день, когда он навестил жену после получения отпуска. В квартире, куда приехал мужчина, Наталья жила на протяжении трех месяцев. По данным знакомых, военный прибыл в Винницу в связи с несогласием с просьбой его жены о разводе.

13 июня украинец застрелил Наталью и ее девятнадцатилетнюю подругу, с которой она вела стримы в социальной сети TikTok. Девушки под никнеймами «Бандеровка» и «Вера Пантера» вели прямые эфиры, в ходе которых дозванивались до россиян и высмеивали их. Позже было обнаружено тело стрелка с огнестрельным ранением в голову.

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      Елизавета Мытарева
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