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05:42, 15 июня 2024Россия

Россияне назвали возраст первого обучения вождению

KP.RU: 15% россиян начали учиться вождению еще в средней школе

Фото: Unsplash.com

Россияне назвали возраст, в котором они впервые начали учиться вождению автомобиля. Опрос проводило издание KP.RU.

Так, 15 процентов респондентов отметили, что первый раз сели за руль еще в средней школе, родные обучали их ездить на машине за городом в безлюдных местах.

Еще 14 процентов опрошенных рассказали, что начали учиться водить в старших классах. В это время еще рано получать права, поэтому они тоже осваивали азы управления автомобилем в полях или на пустых дорогах.

При этом 44 процента россиян делали все по правилам и обучались вождению уже во взрослом возрасте.

Ранее директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий раскрыл водителям способы сократить траты на запчасти и расходные материалы.

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      Марина Совина
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