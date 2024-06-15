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19:13, 15 июня 2024Мир

Румыния отказала Белоруссии в участии в ПА ОБСЕ

Румыния отказала Белоруссии в участии в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Фото: Sergei Grits / Pool / AP

Румыния отказала Белоруссии в участии в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря румынского МИД.

«Румыния приняла решение не допустить к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию», — говорится в сообщении.

О том, что Румыния отказала в выдаче виз российской делегации, стало известно 14 июня. Согласно ноте румынского Министерства иностранных дел, въезд в страну запрещен всем делегатам в связи с «агрессией против Украины». В Совфеде заявили, что Румыния «вносит вклад в разрушение некогда полезной для сотрудничества в Европе организации», и пообещали, что Москва запомнит подобное решение Бухареста.

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