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16:29, 15 июня 2024Экономика

Названа причина взрыва газохранилища в Саратове

Губернатор Бусаргин: взрыв на газохранилище в Саратове произошел из-за жары

Кадр: Telegram-канал Mash

Взрыв на газохранилище в Гагаринском районе Саратова произошел из-за аномальной жары. Об этом губернатор региона Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале.

«На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение», — пояснил глава Саратовской области. Газопровод перекрыт, на месте работают экстренные службы. По словам Бусаргина, возгорание будет ликвидировано в ближайшее время. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Причины случившегося и количество пострадавших выясняются. Уточняется, что горящее газохранилище находится под землей. Столб огня виднеется за несколько километров. По сведениям Shot, произошло как минимум два взрыва. В то время на объекте проводились работы. Telegram-канал Mash ранее называл причиной пожара повторную утечку газа.

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      Виктория Клабукова
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