Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Венгрия
1:3
Завершен
Швейцария
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 1-й тур
Испания
3:0
Завершен
Хорватия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 1-й тур
Италия
2:1
Завершен
Албания
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 1-й тур
Колумбия
0:0
1-й тайм
live
Боливия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Эдмонтон Ойлерз
Сегодня
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 4-й матч
23:56, 15 июня 2024Спорт

Сборная Италии победила Албанию в первом туре Евро-2024

Сборная Италии обыграла Албанию в группе Евро-2024 со счетом 2:1

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сборная Италии победила Албанию в первом туре группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч в Дортмунде завершился победой команды Лучано Спалетти со счетом 2:1. Счет в этой встрече открыли албанцы — уже на 22-й секунде отличился Недим Байрами. Этот гол стал самым быстрым в истории чемпионатов Европы.

Уже к 16-й минуте итальянцы вышли вперед. Сначала забил Алессандро Бастони, затем Николо Барелла. Ранее в другом матче группы B испанцы крупно победили хорватов со счетом 3:0.

В первом матче дня на Евро-2024 сборная Швейцарии была сильнее Венгрии. Это поединок закончился со счетом 3:1.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      Главы делегаций на саммите по Украине отметились нацистским лозунгом

      Известная школа йоги оказалась секс-культом. Что происходило за ее стенами и почему за нее вступился президент США?

      Девушки со всего мира хотят выглядеть как теннисистки. Все благодаря Зендее и самому сексуальному фильму лета

      Зеленский допустил завершение украинского конфликта на втором «саммите мира»

      Пес Байдена вновь покусал агента Секретной службы

      Сборная Италии победила Албанию в первом туре Евро-2024

      В России назвали число вовлеченных в конфликт на Украине стран НАТО

      Фон дер Ляйен обвинила Россию во взлете мировых цен

      В Белом доме допустили нарушение соглашения с Киевом

      В ВСУ высказались об ожиданиях от саммита по Украине в Швейцарии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше