Сборная Италии победила Албанию в первом туре Евро-2024

Сборная Италии обыграла Албанию в группе Евро-2024 со счетом 2:1

Сборная Италии победила Албанию в первом туре группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч в Дортмунде завершился победой команды Лучано Спалетти со счетом 2:1. Счет в этой встрече открыли албанцы — уже на 22-й секунде отличился Недим Байрами. Этот гол стал самым быстрым в истории чемпионатов Европы.

Уже к 16-й минуте итальянцы вышли вперед. Сначала забил Алессандро Бастони, затем Николо Барелла. Ранее в другом матче группы B испанцы крупно победили хорватов со счетом 3:0.

В первом матче дня на Евро-2024 сборная Швейцарии была сильнее Венгрии. Это поединок закончился со счетом 3:1.