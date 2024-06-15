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16:56, 15 июня 2024Россия

Стал известен размер выплат жильцам обстрелянного в Шебекино дома

Гладков: жильцам обстрелянного в Шебекино дома выплатят по 50-100 тысяч рублей

Кадр: Telegram-канал МЧС

Жильцы дома, обрушившегося в результате обстрела в Шебекино, получат компенсацию. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Каждому члену семьи, проживавшей в разрушенной секции дома, выплатят по 10 тысяч рублей. Тем собственникам, чье имущество частично или полностью было повреждено из-за обстрела, будет назначена компенсация в размере 50 и 100 тысяч рублей соответственно. В данный момент власти формируют списки квартировладельцев поврежденной части здания.

Электроэнергия, газо- и водоснабжение будут в течение дня подключены в другие секции дома и соседнюю многоэтажку.

Днем в пятницу, 14 июня, в результате обстрела в Шебекино рухнул подъезд пятиэтажного дома. Сообщалось, что пропавшими числятся десять человек. Предварительная экспертиза показала, что разрушенная часть дома не подлежит восстановлению.

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      Виктория Клабукова
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