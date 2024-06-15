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15:26, 15 июня 2024Интернет и СМИ

Slack начал уведомлять россиян о приостановке учетных записей

Мессенджер Slack начал уведомлять россиян о приостановке учетных записей

Фото: Moritz Wolf / imagebroker.com / Globallookpress.com

Корпоративный мессенджер Slack в связи с санкционными ограничениями начал уведомлять россиян о приостановке учетных записей в течение 30 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо, направленное российским клиентам от лица компании.

«Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США, Европейского союза и других применимых юрисдикций, включая ограничения на предоставление программного обеспечения и услуг в Россию», — утверждается в письме Slack.

В письме пользователи получают предупреждение, что «в соответствии с действующим законодательством» компания вынуждена приостановить действие учетной записи и сделает это в течение 30 дней.

Компания направляет данное письмо тем, чья учетная запись «базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России». Агентство приводит слова исполнительного директора «МТС Линк» Павла Потехина, заявившего, что подобные уведомления получают в том числе компании, которые приобретали лицензию на использование Slack за границей.

Slack начал отключать пользователей из России в марте 2022 года. В первую очередь эта мера касалась компаний, попавших под санкции.

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      Елизавета Мытарева
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