Мессенджер Slack начал уведомлять россиян о приостановке учетных записей

Корпоративный мессенджер Slack в связи с санкционными ограничениями начал уведомлять россиян о приостановке учетных записей в течение 30 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо, направленное российским клиентам от лица компании.

«Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США, Европейского союза и других применимых юрисдикций, включая ограничения на предоставление программного обеспечения и услуг в Россию», — утверждается в письме Slack.

В письме пользователи получают предупреждение, что «в соответствии с действующим законодательством» компания вынуждена приостановить действие учетной записи и сделает это в течение 30 дней.

Компания направляет данное письмо тем, чья учетная запись «базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России». Агентство приводит слова исполнительного директора «МТС Линк» Павла Потехина, заявившего, что подобные уведомления получают в том числе компании, которые приобретали лицензию на использование Slack за границей.

Slack начал отключать пользователей из России в марте 2022 года. В первую очередь эта мера касалась компаний, попавших под санкции.