NBC: в мае США нанесли удар по главарю ИГИЛ в Сомали

Войска США нанесли удар по Сомали, чтобы ликвидировать верховного лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) Абдулкадира Мумина, передает NBC. Отмечается, что это произошло 31 мая, однако о цели удара стало известно только сейчас.

По данным телеканала, авиаудар по боевикам ИГИЛ был нанесен в 81 километре от города Босасо. Также известно, что в результате атаки трое террористов были ликвидированы. При этом подтверждения гибели Мумина у американских военных нет.

Ранее сообщалось, что на посольство США в Ливане напали боевики, связанные с «Исламским государством». Один из нападавших был ранен и задержан, второй ликвидирован во время стрельбы, а третьему удалось скрыться.