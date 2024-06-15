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19:01, 15 июня 2024Мир

США нанесли удар по главарю ИГИЛ в Сомали

NBC: в мае США нанесли удар по главарю ИГИЛ в Сомали

Фото: Tech. Sgt. Christopher Ruano / Combined Joint Task Force - Horn of Africa / AP

Войска США нанесли удар по Сомали, чтобы ликвидировать верховного лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) Абдулкадира Мумина, передает NBC. Отмечается, что это произошло 31 мая, однако о цели удара стало известно только сейчас.

По данным телеканала, авиаудар по боевикам ИГИЛ был нанесен в 81 километре от города Босасо. Также известно, что в результате атаки трое террористов были ликвидированы. При этом подтверждения гибели Мумина у американских военных нет.

Ранее сообщалось, что на посольство США в Ливане напали боевики, связанные с «Исламским государством». Один из нападавших был ранен и задержан, второй ликвидирован во время стрельбы, а третьему удалось скрыться.

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      Екатерина Подвигина
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