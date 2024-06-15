Установлена причина случаев ботулизма в Москве

Москвичам рекомендовали отказаться от салатов с лобио и тунцом из-за ботулизма

Управление Роспотребнадзора по Москве рекомендовало жителям столицы отказаться от употребления в пищу продуктов «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от компаний ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и ООО «Гастропорт». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Причиной этого стали случаи отравления людей, купивших эти салаты. Было принято решение приостановить реализацию указанной продукции до окончания санитарно-эпидемиологического расследования. Ситуация находится на строгом контроле специалистов Роспотребнадзора.

Днем 15 июня появилась информация о госпитализации нескольких москвичей с отравлением и подозрением на ботулизм, двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Трое из них накануне ели консервы с тунцом, двое — грузинское блюдо лобио из вакуумной упаковки.

Ботулизм — тяжелое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы. В большинстве случаев ботулотоксины — источники болезни — обнаруживаются в консервах, сделанных с нарушениями технологии.