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06:55, 15 июня 2024Россия

В Госдуме сравнили саммит по Украине в Швейцарии с «голой вечеринкой»

Депутат Госдумы Шеремет назвал саммит по Украине в Швейцарии «голой вечеринкой»

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сравнили саммит по Украине в Швейцарии с «голой вечеринкой» блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой, сообщает РИА Новости.

«Их собрание сродни "голой вечеринке", потому что ее распорядитель в лице Зеленского — нелегитимный "голый король"», — заявил он.

Политик считает, данное мероприятие проводится лишь ради пиара и желания ее организаторов потешить свое тщеславие. По его словам, на этом саммите будут убеждать общественность в том, что западные страны пытаются найти мирный способ разрешить конфликт, при том, что всем хорошо известно об их стремлении продолжать эскалацию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конференция по Украине в Швейцарии не предполагает обсуждение фундаментальных вопросов, а лишь сведена к демагогии и обвинениям в адрес России. Москву на встречу не пригласили.

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      Марина Совина
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