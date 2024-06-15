Советник главы Крыма: Зеленский так и остался инфантильным клоуном

Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему остается инфантильным клоуном, который сегодня решил утопить в крови братскую России страну. Об этом РИА Новости заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, лично наблюдавший украинского лидера, когда тот был артистом.

«Работая еще просто журналистом, я снимал в Симферополе концерт, в котором участвовал мальчик Зеленский. Помню, как он тогда бегал перед нами и просил, чтобы его сняли с выгодного рабочего ракурса», — сказал советник главы Крыма.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира приятеля Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу полуострова. Речь идет о недвижимости, принадлежащей родственникам украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника, а также объектах, «принадлежащих другим украинским соседям Зеленского в Ливадии».