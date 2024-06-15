В Париже полицейские применили слезоточивый газ против протестующих

РИА Новости: в Париже начались беспорядки, полиция применила слезоточивый газ

В Париже начались беспорядки на протестной акции против правой партии «Национальное объединение», полиция применила слезоточивый газ. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство напомнило, что опросы прочат победу этой партии на внеочередных парламентских выборах. Как отмечается, после начала протеста начались провокации. Протестующие стали бросать камни в полицию, в свою очередь, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

Уточняется, что участники акции идут от площади Республики к площади Нации. Они несут плакаты, которые призывают голосовать за левых. Кроме того, многие протестующие держат в руках флаги Палестины. Согласно оценке агентства, в акции участвует около 15 тысяч человек.

Ранее стало известно, что партия французского президента Эммануэля Макрона «Возрождение» проигрывает на выборах в Европарламент. На фоне результатов голосования глава государства объявил о роспуске Национального собрания, назначив досрочные выборы в нижнюю палату парламента.