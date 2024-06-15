В Шебекино из-под завалов спасли шесть человек

МЧС: поисковые работы в Шебекино завершены, из-под завала спасены шесть человек

Поисково-спасательные работы после обрушения подъезда пятиэтажного дома в Шебекино Белгородской области завершены, об этом сообщили в МЧС России.

Из-под завалов были спасены шесть человек, еще семеро пострадали. Жертвами происшествия стали четыре человека, уточнили в ведомстве.

Также в МЧС рассказали, что с места обрушения вывезено около 300 кубических метров строительного мусора.

Днем в пятницу, 14 июня, в результате обстрела со стороны Украины в Шебекино рухнул подъезд пятиэтажного дома. Сообщалось, что пропавшими числятся десять человек.

