Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:32, 15 июня 2024Мир

В США рассказали о подходящих России для переговоров властях Украины

Джонсон: Россия могла бы вести переговоры о мире с Сырским или Залужным
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Российская сторона могла бы вести переговоры о мире с Украиной с отличными от Владимира Зеленского представителями украинских властей, легитимность которого утрачена. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

«[Президент России] Владимир Путин мог бы вести переговоры с подходящими представителями украинской власти. Это мог бы быть кто-то вроде главы Верховной рады [Руслан Стефанчук] либо генерал [Александр] Сырский или [экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий] Залужный, которого, возможно, вернут на должность», — считает эксперт.

Ранее Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

Тогда же пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя вопрос о легитимности Зеленского, допустил, что вопрос о его статусе должны решить сами украинцы. Юридически продление полномочий Зеленского, которые истекли 20 мая, может оформить конституционный суд страны, предположил он.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Обнародован полный текст стамбульского договора между Россией и Украиной. По каким пунктам не сошлись стороны?

      Стало известно об эпидемии среди украинских военных

      Румыния решила оплатить обучение украинских пилотов на F-16

      В США рассказали о подходящих России для переговоров властях Украины

      Президент Швейцарии назвала цели саммита по Украине скромными

      Российские школьники получили сроки за групповое изнасилование мальчика

      Турчак попросил освободить его от обязанностей в «Единой России»

      В Италии прокомментировали мирное предложение России

      В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Благовещенске

      На Украине отключат бытовых потребителей от линий для критических объектов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше