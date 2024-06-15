В США рассказали о подходящих России для переговоров властях Украины

Джонсон: Россия могла бы вести переговоры о мире с Сырским или Залужным

Российская сторона могла бы вести переговоры о мире с Украиной с отличными от Владимира Зеленского представителями украинских властей, легитимность которого утрачена. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

«[Президент России] Владимир Путин мог бы вести переговоры с подходящими представителями украинской власти. Это мог бы быть кто-то вроде главы Верховной рады [Руслан Стефанчук] либо генерал [Александр] Сырский или [экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий] Залужный, которого, возможно, вернут на должность», — считает эксперт.

Ранее Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

Тогда же пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя вопрос о легитимности Зеленского, допустил, что вопрос о его статусе должны решить сами украинцы. Юридически продление полномочий Зеленского, которые истекли 20 мая, может оформить конституционный суд страны, предположил он.