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11:08, 15 июня 2024Бывший СССР

ВСУ отвели военных от Георгиевки

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ отошли от Георгиевки к Максимильяновке

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвели военных из района Георгиевки к населенному пункту Максимильяновка, пытаясь удержать оборону на кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины оттянули часть группировки из района Георгиевки к Максимильяновке. Противник пытается сконцентрировать силы на этом участке, чтобы попробовать удержать оборону в направлении Курахова», — заявил он.

Кимаковский также назвал Максимильяновку важным населенным пунктом для окружения Угледара.

Ранее ВСУ попали в огневой мешок в Карловке. Советник главы ДНР сообщал, что для украинской армии сложилась не лучшая ситуация в населенном пункте. Как он уточнил, ВСУ оказались в огневом мешке в юго-восточной части Карловки.

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      Кристина Есикова
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