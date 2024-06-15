ВСУ отвели военных от Георгиевки

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ отошли от Георгиевки к Максимильяновке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвели военных из района Георгиевки к населенному пункту Максимильяновка, пытаясь удержать оборону на кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины оттянули часть группировки из района Георгиевки к Максимильяновке. Противник пытается сконцентрировать силы на этом участке, чтобы попробовать удержать оборону в направлении Курахова», — заявил он.

Кимаковский также назвал Максимильяновку важным населенным пунктом для окружения Угледара.

Ранее ВСУ попали в огневой мешок в Карловке. Советник главы ДНР сообщал, что для украинской армии сложилась не лучшая ситуация в населенном пункте. Как он уточнил, ВСУ оказались в огневом мешке в юго-восточной части Карловки.