Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:25, 15 июня 2024Россия

ВСУ потеряли почти 500 бойцов в зоне ответственности группировки «Запад»

МО: ВСУ потеряли до 495 бойцов, 3 боевые бронированные машины и 9 автомобилей

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военнослужащие группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи в зоне специальной военной операции (СВО). О потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали в Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения группировки нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Дроновка, Григоровка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.

В результате этого ВСУ потеряли в зоне ответственности «Запада» до 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Также в Минобороны сообщили, что военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили на Украине пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      В США обнародовали проект мирного договора между Россией и Украиной 2022 года

      Трюдо по ошибке захотел привлечь Украину к ответственности

      Сын Шепелева забыл свое имя после игр на планшете

      Корабли ВМФ России находятся на Кубе с официальным визитом. Вслед за ними на остров прибыла подлодка США

      Slack начал уведомлять россиян о приостановке учетных записей

      В Саратове произошел взрыв на газохранилище

      ВСУ потеряли почти 500 бойцов в зоне ответственности группировки «Запад»

      Армения заявила о приверженности сотрудничеству с Великобританией

      Теннисисты Рублев и Хачанов пропустят Олимпиаду

      В России заявили о росте взяток на Украине из-за борьбы с коррупцией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше