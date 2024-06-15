ВСУ потеряли почти 500 бойцов в зоне ответственности группировки «Запад»

МО: ВСУ потеряли до 495 бойцов, 3 боевые бронированные машины и 9 автомобилей

Военнослужащие группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи в зоне специальной военной операции (СВО). О потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали в Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения группировки нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Дроновка, Григоровка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.

В результате этого ВСУ потеряли в зоне ответственности «Запада» до 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Также в Минобороны сообщили, что военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили на Украине пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS.