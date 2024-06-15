В России ответили на желание Киева передать Москве наработки саммита по Украине

Сенатор Карасин: Россия готова к поиску компромисса в украинском конфликте

Россия готова к поиску компромисса в украинском конфликте на тех условиях, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Киев ищет возможности передать Москве наработки по «формуле мира» с саммита в Швейцарии.

«Мы готовы. Об этом абсолютно внятно и подробно вчера говорил президент России Владимир Путин. Мы готовы к поиску компромисса. Условия, на которых мы готовы его искать, президент четко изложил», — заявил Карасин.

Сенатор напомнил, что у России существуют дипломатические каналы для связи с представителями различных стран.

«В конце концов, в основных странах есть посольства и послы. Словом, это все праздные рассуждения. Если есть желание, то всегда можно найти и каналы общения, и способы передать какие-то предложения», — добавил он.

При этом Карасин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с Россией.

Они же нарушают сами же свое указание, говоря о том, что они хотят что-то передать. Поэтому внутренние противоречия надо нашим соседям как-то преодолеть и встать на более реалистичный, прагматичный и конкретный путь налаживания контактов без демагогии и обмана Григорий Карасин глава комитета Совфеда по международным делам

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев ищет возможности передать Москве наработки по «формуле мира» с саммита в Швейцарии. Он отметил, что украинская сторона четко относится к своей «формуле мира». По его словам, 15-16 июня лидеры стран будут обсуждать принципы будущего совместного плана, который предполагалось разработать на основе условий Киева.

