Корабли ВМФ России находятся на Кубе с официальным визитом. Вслед за ними на остров прибыла подлодка США

Жители Гаваны собрались понаблюдать за прибывшими кораблями ВМФ России

Прибывшие 12 июня в порт Гаваны корабли Военно-морского флота (ВМФ) России вновь привлекли внимание местных жителей.

Собравшиеся на пирсе Сьерра Маэстра 14 июня люди захотели своими глазами увидеть корабельную ударную группу Северного флота, экипаж которой прибыл на остров с официальным визитом. Кроме того, 15 июня по местному времени кубинцы получат возможность побывать на борту российских кораблей.

Жители Гаваны поделились своими впечатлениями от визита кораблей из России

Житель острова Габриэль Сонейра пришел встретить российские корабли вместе со своими детьми. Он заявил, что они никогда прежде не видели подлодку, так что с удовольствием сделали несколько снимков на фоне атомной подводной лодки (АПЛ) «Казань».

«В субботу мы вернемся, чтобы попасть на российский фрегат и увидеть вблизи моряков этой страны, которые были настолько любезны, что посетили наш город с дружеским визитом», — заявил Сонейра.

Другая жительница Кубы, 32-летняя Эулалия Равело, призналась, что осталась под большим впечатлением от визита кораблей из РФ. Она заметила, что особенно приятно было видеть счастливые лица российских моряков.

Фото: Ariel Le / AP

На Кубу также прибыла американская подлодка. Она зашла на базу ВМС США в Гуантанамо на юго-востоке страны

Замминистра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио осудил визит ударной подводной лодки США на военно-морскую базу страны в кубинском Гуантанамо.

По словам дипломата, власти острова были осведомлены о прибытии американской подлодки, так как Вашингтон заранее уведомил кубинское руководство об этом. Тем не менее чиновник раскритиковал действия США, заметив, что американская сторона не получала никакого приглашения.

Но, очевидно, нам не нравится присутствие на нашей территории и транзит через наши воды средств такого рода, принадлежащих державе, которая проводит официальную и практическую враждебную политику в отношении Кубы Карлос Фернандес де Коссио замглавы МИД Кубы

Российские корабли будут на Кубе по 17 июня

Под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева официальный визит делегации из России на Кубе продлится с 12 по 17 июня. После военных учений в Карибском бассейне российские корабли запланировали остановку не только на острове, но и в Венесуэле, сообщает Reuters. В состав ударной группы Северного флота вошли АПЛ «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин», а также спасательный буксир «Николай Чикер».

«Российские военные корабли прибывают на Кубу с посланием мира. Лица российских моряков выражают это чувство, когда вы сталкиваетесь с ними на наших улицах. Они выглядят счастливыми и чувствующими себя в безопасности среди кубинцев», — заявила одна из местных жительниц, посетившая порт.

Фото: Ariel Le / AP

В то же время не все разделяют точку зрения кубинцев на этот счет. Из-за того, что во время похода несколько российских кораблей находились в 60 милях (примерно 96,5 километров — прим. «Ленты.ру») от берегов Флориды, в США высказали свои опасения. Так, экс-президент страны Дональд Трамп заявил, что группа кораблей посетила Кубу из-за слабости действующего главы Белого дома Джо Байдена. Трамп сделал акцент на том, что подобная невнимательность Байдена ставит страну «под смертельную угрозу».