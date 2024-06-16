Число попавших в больницы с ботулизмом в Москве увеличилось

Mash: в Москве число госпитализированных с ботулизмом увеличилось до 41

Число госпитализированных с ботулизмом после отравления готовой едой в Москве увеличилось до 41 человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что правоохранители посетили производство и склады компаний «Локалкитчен» и «Гастропорт». В ходе проверки следователи обнаружили поваров, которые пытались выкинуть продукты, из которых делали салаты, которыми отравились люди и попали в больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления москвичей покупными салатами. Сообщалось об обысках в местах реализации продуктов, предварительно ставших причиной отравления.

15 июня Роспотребнадзор приостановил продажу продуктов, которые могли стать причиной отравления жителей Москвы. Недоступными для покупки стали «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от компании «Гастропорт».