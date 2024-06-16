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08:48, 16 июня 2024Мир

Швеция и Иран обменялись заключенными

Швеция и Иран при посредничестве Омана обменялись заключенными

Фото: TT News Agency / Tom Samuelsson / Regeringkansliet / Reuters

Швеция и Иран достигли соглашения об обмене задержанными гражданами. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, процедура обмена состоялась 15 июня в Маскате при посредничестве Омана. Уточняется, что Иран освободил гражданина Швеции Йохана Флодеруса, а также имеющего двойное гражданство Швеции и Ирана Саида Азизи, арестованного по обвинению в сговоре против национальной безопасности. Азизи был приговорен к пяти годам тюрьмы.

В свою очередь, освободила бывшего иранского чиновника Хамида Нури. Он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

В декабре прошлого года прокуратура Ирана обвинила дипломата ЕС Флодеруса в шпионаже на Израиль.

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      Марина Совина
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