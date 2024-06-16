Швеция и Иран обменялись заключенными

Швеция и Иран при посредничестве Омана обменялись заключенными

Швеция и Иран достигли соглашения об обмене задержанными гражданами. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, процедура обмена состоялась 15 июня в Маскате при посредничестве Омана. Уточняется, что Иран освободил гражданина Швеции Йохана Флодеруса, а также имеющего двойное гражданство Швеции и Ирана Саида Азизи, арестованного по обвинению в сговоре против национальной безопасности. Азизи был приговорен к пяти годам тюрьмы.

В свою очередь, освободила бывшего иранского чиновника Хамида Нури. Он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

В декабре прошлого года прокуратура Ирана обвинила дипломата ЕС Флодеруса в шпионаже на Израиль.