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10:40, 16 июня 2024Силовые структуры

Появились подробности подготовки захвата заложников в ростовском СИЗО

«112»: взявшие заложников в ростовском СИЗО долго готовились к захвату

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Обвиняемые, взявшие заложников в ростовском СИЗО, долго готовились к захвату. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Уточняется, что они заранее ослабили решетку камеры, дождались подходящего момента и выбили ее, а затем вышли во двор. После этого злоумышленники попали в дежурную часть и захватили заложников.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что захват заложников готовился несколько месяцев. Также будет проверена версия, что действия обвиняемых координировались извне.

Ранее сообщалось, что шесть или семь человек участвовали в захвате заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. В заложниках удерживают инспектора-надзирателя и оперативного сотрудника. Личности заключенных удалось установить. Среди них оказались лица, осужденные за участие в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) в 2023 году.

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      Кристина Есикова
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