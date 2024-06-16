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14:57, 16 июня 2024Интернет и СМИ

Саммит по Украине в Швейцарии описали фразой «все уже кончено»

Дотком: участники мирного саммита по Украине знают, что все уже кончено

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Участники мирного саммита по Украине в швейцарском Бюргенштоке знают, что мероприятие не будет способствовать победе Киева в конфликте с Россией. Об этом заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X.

«Мирная конференция в Швейцарии напоминает мне оркестр на "Титанике". Они все знают, что все уже кончено, но даже не пытаются сесть в спасательную шлюпку», — говорится в его сообщении.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида пробыл на конференции по Украине в Швейцарии примерно 2,5 часа. Его примеру последовал и канцлер ФРГ Олаф Шольц, который уехал с конференции вслед за вице-президентом США Камалой Харрис в связи с внутриполитической повесткой.

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      Дмитрий Сотак
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