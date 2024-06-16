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16:03, 16 июня 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о заложниках захваченного ростовского СИЗО

Shot: один из заложников в СИЗО изначально приехал на переговоры с террористами

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Один из заложников в ростовском СИЗО-1 изначально приехал туда на переговоры с террористами. Подробности ситуации стали известны Telegram-каналу Shot.

Речь идет о начальнике оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александре Богма, который также был взят в плен.

Отмечается, что в начале захватчики удерживали лишь младшего инспектора, 23-летнего Виктора Кончакова.

Ранее сообщалось, что с террористами в ростовском СИЗО-1 пытался поговорить местный имам. Он хотел убедить преступников сложить оружие, однако ему не удалось это сделать. После того, как переговоры не дали результата, начался штурм следственного управления.

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      Фариза Бацазова
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