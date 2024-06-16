В России зафиксировали снижение цен на новостройки

«Известия»: аналитики сообщили о снижении цен на новостройки в России

Средняя цена квадратного метра на новостройки в России за месяц снизилась до 132,1 тысячи рублей. Об этом «Известиям» рассказали в федеральной компании «Этажи».

«До 1 июля осталось меньше полумесяца, а решения по дальнейшей судьбе льготных ипотечных программ до сих пор нет, и это привело к периоду ценовой турбулентности в сегменте новостроек», — отметила исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

Уточняется, что за май средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек снизилась на 0,5 процента, при этом по итогам 12 месяцев рост составляет 10,3 процента.

Ранее стало известно, что в Москве закончились квартиры в новостройках стоимостью до пяти миллионов рублей. Квартир с указанным бюджетом больше нет как на рынке Новой Москвы, так и в старых границах города.

Также сообщалось, что за год новостройки в Москве подорожали почти на 25 процентов. Сильнее всего среди округов Москвы стоимость квадратного метра в новых квартирах выросла в Восточном (ВАО) — с 308,6 тысячи рублей в июне 2023-го до 399,1 тысячи рублей.