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11:05, 17 июня 2024Россия

23-летняя россиянка оказалась в реанимации после проведенного дня на пляже

Shot: в Петербурге 23-летняя девушка оказалась в реанимации после дня на пляже

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 23-летняя девушка оказалась в реанимации после проведенного дня на пляже на берегу Финского залива. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, россиянка решила позагорать. Ее спасли подруги и отправили в НИИ Джанелидзе. Там у девушки диагностировали ожог 60 процентов поверхности тела первой и второй степеней.

Жительницу Северной столицы в тяжелом состоянии поместили в реанимационное отделение.

До этого стало известно, что на юго-востоке Москвы мужчина решил принять душ и оказался в больнице с сильными ожогами. 55-летнего горожанина также ударило током.

Еще раньше жительница Петербурга отравилась парами хлора, когда мыла ванну. Женщина попала в больницу.

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      Анна Щербакова
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