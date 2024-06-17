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09:13, 17 июня 2024Ценности

47-летняя Шакира снялась в прозрачном платье для журнала

47-летняя певица Шакира снялась в прозрачном платье для журнала Rolling Stone

Фото: Mason Poole / Rolling Stone

Колумбийская певица Шакира снялась в откровенном образе для журнала Rolling Stone. Соответствующая публикация появилась на странице иностранного издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 47-летняя исполнительница предстала в облегающем прозрачном платье черного цвета, сквозь ткань которого просвечивал комплект нижнего белья. Кроме того, для образа она повязала платок на голову, а также надела солнцезащитные очки и кожаный широкий пояс в виде корсета. Также звезда примерила туфли с открытым носом.

Вдобавок артистка продемонстрировала подтянутую фигуру в джинсовом комбинезоне и облегающем сарафане с высоким вырезом на бедре.

В марте сообщалось, что Шакира показала откровенные образы в клипе на песню Punteria. Так, в начале ролика певица была запечатлена в светло-зеленом бикини, поверх которого надето оголяющее тело сетчатое боди. После этого она предстала перед камерой в розовом купальнике с вязаными вставками.

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      Мария Винар
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