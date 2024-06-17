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20:18, 17 июня 2024Россия

Аналитик прокомментировал заявление Украины о значении Крымского моста

Аналитик Леонков: Крымский мост утратил значение, так как почти не используется

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крымский мост утратил свое значение с военной точки зрения, поскольку теперь он почти не используется. Таким образом недавнее заявление Украины о значении Крымского моста прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков, передает «Абзац».

По словам специалиста, признание Киевом неэффективности уничтожения Крымского моста можно объяснить несколькими факторами. Основным из них является отсутствие переброски военных грузов по данному маршруту.

«Они идут более удобно сухопутным коридором, по югу Херсонской и Запорожской областей. Это гораздо эффективнее, чем делать большой крюк и через Керчь завозить те же самые военные грузы. Поэтому с военной точки зрения он не имеет никакого значения, он чисто гражданский», — пояснил Леонков.

Вторым фактором является выстроенная вокруг моста оборона против беспилотных катеров, которыми прежде Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать инфраструктурный объект. Также военный эксперт напомнил о мощной системе противовоздушной обороны в регионе, сбивающей все типы вражеских беспилотников.

В заключение он добавил, что сейчас ВСУ не планируют бессмысленно расходовать свои боеприпасы, однако в будущем удары по мосту могут возобновиться.

Прежде депутат Госдумы Алексей Журавлев также оценил слова украинских чиновников о значении Крымского моста. Он напомнил, что все попытки ВСУ ликвидировать мост провалились.

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      Наталья Анисеева
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