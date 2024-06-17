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14:47, 17 июня 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал дураками уехавших в один зарубежный город россиян

Артемий Лебедев назвал дураками уехавших жить в Дубай россиян

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался на тему переезда в Дубай россиян. В интервью каналу One Moscow, доступном на YouTube, он раскритиковал этот зарубежный город.

«Мне кажется, что надо иметь покореженный вкус к жизни и ко всему для того, чтобы приехать туда больше чем на неделю», — отметил Лебедев, говоря о Дубае. Он назвал этот город очень унылым местом, в котором невозможно находиться.

Объясняя свою точку зрения, блогер сравнил пребывание в Дубае с жизнью в торговом центре. Он отметил, что из-за жаркого климата жителям этого города приходится постоянно пользоваться кондиционерами. «Ты перемещаешься как на лунной станции, не можешь нормально подышать. Те, кто туда уехал... Меньше народу — больше кислороду. Они дураки и не лечатся», — добавил Лебедев.

Ранее дизайнер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком. Он заявил, что в российской столице безопаснее, чем в этом американском городе.

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      Олег Давыдов
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