Британский экс-разведчик назвал предложение Путина о мире последним шансом для Запада

Бывший агент MI6 Крук: предложение Путина о мире — последний шанс для Запада

Предложение президента России Владимира Путина о мире является последним шансом для Запада завершить украинский конфликт. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил бывший британский дипломат и агент MI6 Аластер Крук.

«Путин — шахматист, он знает следующий ход и ход за ним, поэтому я думаю, что это, если хотите, последний шанс для Запада получить что-то более менее приемлемое», — сказал отставной разведчик.

Ранее Путин заявил, что Россия готова остановить боевые действия, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также откажется от вступления в НАТО.