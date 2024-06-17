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19:08, 17 июня 2024Мир

Британский экс-разведчик назвал предложение Путина о мире последним шансом для Запада

Бывший агент MI6 Крук: предложение Путина о мире — последний шанс для Запада

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Предложение президента России Владимира Путина о мире является последним шансом для Запада завершить украинский конфликт. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил бывший британский дипломат и агент MI6 Аластер Крук.

«Путин — шахматист, он знает следующий ход и ход за ним, поэтому я думаю, что это, если хотите, последний шанс для Запада получить что-то более менее приемлемое», — сказал отставной разведчик.

Ранее Путин заявил, что Россия готова остановить боевые действия, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также откажется от вступления в НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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