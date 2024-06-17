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10:04, 17 июня 2024Экономика

В российском регионе пенсионер лишился выделенного властями дома

В Иркутской области пенсионера выселили из дома, выделенного мэром

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Пожилой житель Иркутской области лишился дома, полученного им от местных властей. Пенсионера знают и за пределами региона — третий год в сети он ведет блог о деле своей жизни, передает РИА Новости.

Ситуация произошла в поселке Куйтун. Долгое время мужчина вел кружок кружок по резьбе из дерева в местном доме творчества, однако в 2022 году был уволен ввиду отсутствия педобразования. В то же время супруга сельчанина стала инвалидом. Чтобы оплатить лечение жены, пенсионер завел блог в интернете. «Дочь предложила, чтобы я показал мое творчество в интернете, рассказал, как вырезаю деревянные фигурки, плету из бисера. Я заинтересовался, потому что всегда хотел учить ремеслу молодежь», — вспоминает собеседник агентства. В скором времени число подписчиков перевалило за два миллиона.

Деятельность пенсионера привлекла внимание администрации поселения. Мэр Куйтунского района распорядился выделить мужчине заброшенную школу — под мастерскую. Здание разрешили использовать и в качестве жилья — прежде пара проживала в двухэтажном деревянном бараке. Был заключен договор о бессрочной безвозмездной аренде. Кроме того, в будущем дом мог быть выставлен на торги, на которых его бы выкупил пенсионер. Других желающих приобрести здание, по словам властей, не нашлось бы.

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В конце 2022 года мэра арестовали за контрабанду. На запрос сельчанина в администрации ответили, что несмотря на смену властей помещение останется за ним. Время шло, но документов на выкуп пенсионер не получал. В это время на собственные средства мужчина проводил ремонт в школе. За два дня до окончания торгов зданием заинтересовалась крупная фирма. Возмущения пенсионера встретили фразой: «А вы что думали? Объект каждый может приобрести». После того, как ситуацию предали огласке, аукционе отменили. Вслед за этим в школу нагрянула комиссия. По результатам проверки она заключила, что проживание в помещении незаконно. Суд не встал на сторону мужчины. В данный момент супруги снимают квартиру за десять тысяч рублей в месяц, а деньги на лечение пенсионеры помогают собирать подписчики.

Ранее в другом российском регионе — Красноярском крае — сирот обманом оставили без жилья. Из квартир в старые бараки их переселила местная чиновница, воспользовавшись услугами «черных риелторов».

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      Виктория Клабукова
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