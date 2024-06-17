Двое юношей напали на российского пенсионера и отобрали у него борсетку

В Башкирии задержали двух братьев-подростков, избивших и ограбивших пенсионера

В Башкирии двое братьев-подростков избили 69-летнего пенсионера, а затем отобрали у него борсетку и телефон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, все произошло в Благовещенске. Пожилой мужчина направился в гости к своей дочери, но по пути встретил двух юношей. Подростки напали на потерпевшего, повалили его на землю, били ногами по голове и ограбили. Пенсионера доставили в больницу — у него диагностировали сотрясение мозга.

В медицинском учреждении оказался еще один потерпевший — предварительно, на него напали те же юноши. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей 14 и 17 лет. Выяснилось, что они растут в неблагополучной семье и состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

За день подростки успели напасть на троих человек и забрать у них два телефона.

Ранее в Екатеринбурге женщина ударила возлюбленного ножом в спину во время свидания. Потерпевшего госпитализировали. Во время общения с правоохранителями он заявил, что претензий к подруге не имеет.