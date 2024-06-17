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14:22, 17 июня 2024Мир

ЕС продлил антироссийские санкции из-за Крыма

ЕС продлил антироссийские санкции из-за присоединения Крыма до июня 2025 года

Фото: Imago / Buriakov / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) продлил до 23 июня 2025 года антироссийские санкции, принятые в связи с присоединением Крыма и Севастополя к России в 2014 году. Об этом говорится в заявлении на сайте Европейского совета.

«Совет ЕС принял решение продлить санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, до 23 июня 2025 года», — сообщается в документе.

Санкционные ограничения касаются таких сфер, как туризм, торговля и инвестиции. Кроме того, продолжит действовать запрет на импорт в ЕС продукции, произведенной в Крыму и Севастополе.

В рамках санкций также запрещен экспорт определенных товаров и технологий крымским предприятиям.

Ранее заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил оценить убытки от санкций и потребовать компенсаций от Запада.

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      Елизавета Мытарева
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