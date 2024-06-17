Газзаев описал последствия отсутствия сборной России для Евро-2024

Газзаев заявил, что Евро-2024 многое теряет из-за отсутствия сборной России

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев описал последствия отсутствия российской национальной команды на чемпионате Европы-2024. Его слова приводит Metaratings.

По его словам, без россиян турнир многое теряет. «Сборная России всегда была конкурентоспособной командой во всех видах спорта, в том числе и в футболе. Мы помним чемпионат Европы 2008 года, на котором наша сборная взяла бронзовые медали», — заявил Газзаев.

Ранее российские флаги были замечены на двух матчах Евро-2024. Триколоры были вывешены на встрече Сербии с Англией, а также в поединке Германии с Шотландией.

Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).