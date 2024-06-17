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19:16, 17 июня 2024Силовые структуры

«Германский исторический институт в Москве» внесли в список нежелательных организаций

Минюст внес «Германский исторический институт в Москве» в список нежелательных

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство юстиции России внесло немецкую организацию Deutsches Historisches Institut Moskau «Германский исторический институт в Москве» в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на терротории Российской Федерации. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте министерства.

Ранее сообщалось, что Минюст России внес украинскую неправительственную организацию «Либерально-демократическая лига Украины» (Liberal Democratic League of Ukraine) в список нежелательных. «"Лiберально-демократична лiга Украïни" (Liberal Democratic League of Ukraine, "Либерально-демократическая лига Украины") (Украина)», — значится в перечне под номером 166.

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      Анна Габай
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