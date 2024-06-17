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17:36, 17 июня 2024Бывший СССР

Глава МИД Армении обсудил мирный процесс с Азербайджаном на встрече с послами Евросоюза

Министр иностранных дел Армении Мирзоян встретился с послами Евросоюза
Арарат Мирзоян

Арарат Мирзоян. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Армении Арарат Мирзоян встретился с послами Евросоюза, где обсудил мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, пишет Armenpress.

Помимо этого, как сообщается, на встрече обсуждались вопросы повестки дня Армении — Евросоюза, приоритеты партнерства и работа в период председательства Бельгии в Совете ЕС.

«Мы надеемся, что совместными интенсивными усилиями нам удастся реализовать новые шаги, направленные на углубление двустороннего партнерства, зафиксировав успех, который будет соответствовать стремлению граждан Армении стать ближе к ЕС», — заявил Мирзоян.

Ранее Арарат Мирзоян опроверг информацию о выходе Армении из ОДКБ, заявив, что премьер-министр республики Никол Пашинян об этом не говорил. «Премьер-министр Армении не сказал, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Армении сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернемся», — заявил Мирзоян на заседании в парламенте.

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