Глава Минобороны России войдет в состав делегации Путина в КНДР

Ушаков: в состав делегации Путина в КНДР войдут семь министров

В состав делегации российского лидера Владимира Путина в КНДР войдут семь министров, включая главу Минобороны Андрея Белоусова. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«У нас весьма солидная делегация. Среди участников с нашей стороны — [глава МИД России Сергей] Лавров, [первый вице-премьер Денис] Мантуров, [вице-премьер Александр] Новак, [глава Минобороны Андрей] Белоусов, [министр природных ресурсов и экологии] Александр Козлов (...) [глава Минздрава Михаил] Мурашко, [глава Минтранса Роман] Старовойт», — рассказал представитель Кремля.

Дополнительно сообщается, что во встрече также примут участие глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, исполнительный директор РЖД Олег Белозеров, а также губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ранее Ушаков заявил, что Россия и Северная Корея планируют заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предполагает сотрудничество в том числе в вопросах безопасности. Он подчеркнул, что данное соглашение не будет нацелено против каких-либо стран, а целью его подписания станет обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.