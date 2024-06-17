Губернатор раскрыл последствия массированной атаки дронов ВСУ на Липецкую область

Липецкий губернатор Артамонов: детали сбитого дрона повредили террасу дома

Из-за падения обломков одного из сбитых в Липецкой области беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) терасса частного дома получила повреждения. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«Это была достаточно массированная атака БПЛА. Ночью поступили данные о четырех уничтоженных беспилотниках. По уточненным данным, их оказалось три. Выяснилось, что сначала крупные обломки были приняты за еще один сбитый дрон», — отчитался глава региона.

Артамонов пообещал помочь с восстановлением повреждений, появившихся в результате атаки дронов. Губернатор также призвал жителей и СМИ не выкладывать кадры с места падения дронов, так как это может помочь противнику скорректировать огонь.

Помимо Липецкой области, ВСУ в ночь на понедельник, 17 июня, пытались атаковать и другие регионы России. Вечером в воскресенье, 16 июня, беспилотник сбили в небе над Краснодарским краем. Затем сообщалось об уничтожении двух беспилотников над Воронежской областью и еще одного — над Белгородской.