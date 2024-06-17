Хирург рассказал о реакции тела при ожогах после загара

Хирург Умнов: при ожогах после загара организм вырабатывает гормоны стресса

Ожоги после загара могут привести к серьезным последствиям для здоровья. О том, что происходит с телом человека в этот момент, рассказал хирург Александр Умнов, передает Life.ru.

Он заметил, что ожог 60 процентов кожного покрова первой и второй степени сопровождается сильной болью, что вынуждает организм активнее вырабатывать гормоны стресса — глюкокортикоиды и адреналин. Это может стать причиной перенапряжения сердечно-сосудистой системы.

Еще одним опасным последствием солнечных ожогов Умнов назвал потерю жидкости. Из-за этого нарушается водно-липидный баланс, что приводит к образованию на поврежденных участках кожи пузырей с плазмой.

«Чтобы не обгореть, не следует загорать с 11 до 15 часов — в это время желательно быть в тени. Рекомендуется загорать с 8 до 11 утром и с 17 до 20 во второй половине дня. Обязательно пользоваться солнцезащитными средствами для кожи — особенно если загораете в первый раз», — посоветовал врач.

Прежде хирург Александр Умнов поделился способами, позволяющими быстро протрезветь. Одним из наиболее действенных вариантов, по его словам, является сладкий чай.